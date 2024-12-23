Зубцов Иван Андреев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубцов Иван Андреев.

Зубцов Иван Андреев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зубцов Иван Андреев.
Фамилия
Зубцов
Имя
Иван
Отчество
Андреев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость, Лычева
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№35] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.