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Данилов Трофим Никитич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Данилов Трофим Никитич
Фамилия
Данилов
Имя
Трофим
Отчество
Никитич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость, Голузинова
Ценз
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Источник
Приложение [№35] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

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