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Дмитриев Иван Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Дмитриев Иван Федорович
Фамилия
Дмитриев
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость, Вострецова
Ценз
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Источник
Приложение [№35] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

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