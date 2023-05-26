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Всехсвятский Федор Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Всехсвятский Федор Федорович
Фамилия
Всехсвятский
Имя
Федор
Отчество
Федорович
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость, Пятницкой Горы
Ценз
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Источник
Приложение [№35] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

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