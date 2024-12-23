Бычков Михаил Яковлев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБычков Михаил Яковлев.

Бычков Михаил Яковлев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бычков Михаил Яковлев.
Фамилия
Бычков
Имя
Михаил
Отчество
Яковлев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость, Косинова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№35] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.