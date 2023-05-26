Белавины Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелавины Александр

Белавины Александр

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Белавины Александр
Фамилия
Белавины
Имя
Александр
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость, Миткова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№35] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.