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Невинницин Василий Осип.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Невинницин Василий Осип.
Фамилия
Невинницин
Имя
Василий
Отчество
Осип.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Троицкая волость, Облезцева
Ценз
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Источник
Приложение [№34] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

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