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Курицины Андр. Егоров.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Курицины Андр. Егоров.
Фамилия
Курицины
Имя
Андр.
Отчество
Егоров.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Троицкая волость, Кочебина
Ценз
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Источник
Приложение [№34] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

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