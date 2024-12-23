Гаврилов Яковь Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилов Яковь Гаврилович

Гаврилов Яковь Гаврилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гаврилов Яковь Гаврилович
Фамилия
Гаврилов
Имя
Яковь
Отчество
Гаврилович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Троицкая волость, Кочебина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№34] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.