Тимофеев Тимофей Фокич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеев Тимофей Фокич

Тимофеев Тимофей Фокич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тимофеев Тимофей Фокич
Фамилия
Тимофеев
Имя
Тимофей
Отчество
Фокич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Толгобольская волость, Поддубной
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№33] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.