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Пугачев Алексей Александр.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пугачев Алексей Александр.
Фамилия
Пугачев
Имя
Алексей
Отчество
Александр.
Сословие
мещане
Адрес
Норское
Ценз
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Источник
Приложение [№33] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

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