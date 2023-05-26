Осминкин Николай Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсминкин Николай Никол.

Осминкин Николай Никол.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Осминкин Николай Никол.
Фамилия
Осминкин
Имя
Николай
Отчество
Никол.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Толгобольская волость, Смоленскаго
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№33] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.