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Невский Владимир Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Невский Владимир Александрович
Фамилия
Невский
Имя
Владимир
Отчество
Александрович
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Толгобольская волость, Федоровскаго
Ценз
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Источник
Приложение [№33] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

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