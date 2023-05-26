Куров Александр Евгеньев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуров Александр Евгеньев.

Куров Александр Евгеньев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Куров Александр Евгеньев.
Фамилия
Куров
Имя
Александр
Отчество
Евгеньев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Толгобольская волость, Поддубной
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№33] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.