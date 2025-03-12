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Виноградов Владимир Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Виноградов Владимир Николаевич
Фамилия
Виноградов
Имя
Владимир
Отчество
Николаевич
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Толгобольская волость, Гавшинки
Ценз
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Источник
Приложение [№33] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

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