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Топорский Фодор Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Топорский Фодор Петрович
Фамилия
Топорский
Имя
Фодор
Отчество
Петрович
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжинская волость, Резанина
Ценз
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Источник
Приложение [№32] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

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