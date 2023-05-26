Прусов Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрусов Василий Ефимович

Прусов Василий Ефимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Прусов Василий Ефимович
Фамилия
Прусов
Имя
Василий
Отчество
Ефимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжинская волость, Ефремова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№32] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.