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Муранов Александр Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Муранов Александр Яковлевич
Фамилия
Муранов
Имя
Александр
Отчество
Яковлевич
Сословие
почетные граждане
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжинская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№32] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

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