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Кропин Николай Мелентьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кропин Николай Мелентьевич
Фамилия
Кропин
Имя
Николай
Отчество
Мелентьевич
Сословие
купечество
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжинская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№32] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

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