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Колесов Иван Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Колесов Иван Андреевич
Фамилия
Колесов
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжинская волость, Колесова
Ценз
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Источник
Приложение [№32] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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