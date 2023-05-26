Кочнев Василий Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочнев Василий Арсеньевич

Кочнев Василий Арсеньевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кочнев Василий Арсеньевич
Фамилия
Кочнев
Имя
Василий
Отчество
Арсеньевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжинская волость, Сабельниц
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№32] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.