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Жаров Александр Кузьм.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Жаров Александр Кузьм.
Фамилия
Жаров
Имя
Александр
Отчество
Кузьм.
Сословие
крестьяне
Занятие
зап. ряд.
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжинская волость, Домнина
Ценз
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Источник
Приложение [№32] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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