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Горинский Федор Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Горинский Федор Иванович
Фамилия
Горинский
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Сословие
мещане
Адрес
Ярославская губерния, Ярославль
Ценз
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Источник
Приложение [№32] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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