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Баяников Василий Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Баяников Василий Александрович
Фамилия
Баяников
Имя
Василий
Отчество
Александрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжинская волость, Ефремова
Ценз
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Источник
Приложение [№32] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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