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Смагин Игнатий Ник.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смагин Игнатий Ник.
Фамилия
Смагин
Имя
Игнатий
Отчество
Ник.
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ставотинская волость, Старокобыльскаго
Ценз
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Источник
Приложение [№31] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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