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Рытов Александр Родион.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Рытов Александр Родион.
Фамилия
Рытов
Имя
Александр
Отчество
Родион.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ставотинская волость, Сальнова
Ценз
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Источник
Приложение [№31] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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