Полетаев Иван Еким. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолетаев Иван Еким.

Полетаев Иван Еким.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Полетаев Иван Еким.
Фамилия
Полетаев
Имя
Иван
Отчество
Еким.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ставотинская волость, Маланьина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№31] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.