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Назаров Федор Назар.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Назаров Федор Назар.
Фамилия
Назаров
Имя
Федор
Отчество
Назар.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ставотинская волость, Константинова
Ценз
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Источник
Приложение [№31] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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