Лаврентьев Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаврентьев Александр Павлович

Лаврентьев Александр Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лаврентьев Александр Павлович
Фамилия
Лаврентьев
Имя
Александр
Отчество
Павлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ставотинская волость, Горы
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№31] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.