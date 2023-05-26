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Беляев Александр Николаев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Беляев Александр Николаев.
Фамилия
Беляев
Имя
Александр
Отчество
Николаев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ставотинская волость, Гагаринскаго посада
Ценз
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Источник
Приложение [№31] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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