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Асафов Андрей Павл.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Асафов Андрей Павл.
Фамилия
Асафов
Имя
Андрей
Отчество
Павл.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ставотинская волость, Прошенины
Ценз
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Источник
Приложение [№31] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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