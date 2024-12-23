Андрианов Тим. Андриан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрианов Тим. Андриан.

Андрианов Тим. Андриан.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Андрианов Тим. Андриан.
Фамилия
Андрианов
Имя
Тим.
Отчество
Андриан.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ставотинская волость, Докукина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№31] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.