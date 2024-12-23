Федотов Никита Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотов Никита Митрофанович

Федотов Никита Митрофанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Федотов Никита Митрофанович
Фамилия
Федотов
Имя
Никита
Отчество
Митрофанович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Сереновская волость, Долматова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№30] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.