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Чегенев Иван Антонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Чегенев Иван Антонович
Фамилия
Чегенев
Имя
Иван
Отчество
Антонович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Сереновская волость, Ботова
Ценз
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Источник
Приложение [№30] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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