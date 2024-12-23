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Тихонов Иван Гаврилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тихонов Иван Гаврилович
Фамилия
Тихонов
Имя
Иван
Отчество
Гаврилович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Сереновская волость, Юрьева
Ценз
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Источник
Приложение [№30] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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