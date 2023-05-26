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Сорокин Александр Максим.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сорокин Александр Максим.
Фамилия
Сорокин
Имя
Александр
Отчество
Максим.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Сереновская волость, Яковлевской слободы
Ценз
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Источник
Приложение [№30] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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