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Оболенский Владимир Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Оболенский Владимир Андреевич
Фамилия
Оболенский
Имя
Владимир
Отчество
Андреевич
Сословие
дворяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Сереновская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№30] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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