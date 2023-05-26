Морицкий Ефим Матвеев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорицкий Ефим Матвеев.

Морицкий Ефим Матвеев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Морицкий Ефим Матвеев.
Фамилия
Морицкий
Имя
Ефим
Отчество
Матвеев.
Сословие
мещане
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Сереновская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№30] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.