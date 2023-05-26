Кашин Степан Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашин Степан Фомич

Кашин Степан Фомич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кашин Степан Фомич
Фамилия
Кашин
Имя
Степан
Отчество
Фомич
Сословие
купечество
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Сереновская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№30] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.