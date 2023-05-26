Доброхотов Федор Алексеев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоброхотов Федор Алексеев.

Доброхотов Федор Алексеев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Доброхотов Федор Алексеев.
Фамилия
Доброхотов
Имя
Федор
Отчество
Алексеев.
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Сереновская волость, Суренова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№30] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.