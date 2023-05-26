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Восторгов Павел Вас.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Восторгов Павел Вас.
Фамилия
Восторгов
Имя
Павел
Отчество
Вас.
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Сереновская волость, Яковлевской слободы
Ценз
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Источник
Приложение [№30] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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