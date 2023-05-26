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Вахрамеев Иван Вас.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Вахрамеев Иван Вас.
Фамилия
Вахрамеев
Имя
Иван
Отчество
Вас.
Сословие
купечество
Адрес
Архангельская губерния, Архангельск
Ценз
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Источник
Приложение [№30] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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