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Васильев Иван Онисифорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Васильев Иван Онисифорович
Фамилия
Васильев
Имя
Иван
Отчество
Онисифорович
Занятие
рядовой
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Сереновская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№30] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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