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Яковлев Сергей Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Яковлев Сергей Яковлевич
Фамилия
Яковлев
Имя
Сергей
Отчество
Яковлевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Путятинская волость, Хинова
Ценз
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Источник
Приложение [№29] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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