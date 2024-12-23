Петров Михаил Фаддеев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Михаил Фаддеев.

Петров Михаил Фаддеев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Петров Михаил Фаддеев.
Фамилия
Петров
Имя
Михаил
Отчество
Фаддеев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Путятинская волость, Дьякова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№29] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.