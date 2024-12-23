Мольков Василий Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМольков Василий Павл.

Мольков Василий Павл.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мольков Василий Павл.
Фамилия
Мольков
Имя
Василий
Отчество
Павл.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Путятинская волость, Василькова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№29] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.