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Крылов Иван Платон.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Крылов Иван Платон.
Фамилия
Крылов
Имя
Иван
Отчество
Платон.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Путятинская волость, Ермольцина
Ценз
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Источник
Приложение [№29] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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