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Дерин Никанорь Куприянович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Дерин Никанорь Куприянович
Фамилия
Дерин
Имя
Никанорь
Отчество
Куприянович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Путятинская волость, Василькова
Ценз
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Источник
Приложение [№29] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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