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Максимовы Андрей Сем.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Максимовы Андрей Сем.
Фамилия
Максимовы
Имя
Андрей
Отчество
Сем.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Осеневская волость, Ульянова
Ценз
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Источник
Приложение [№28] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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