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Богоявленский Павел Иван.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Богоявленский Павел Иван.
Фамилия
Богоявленский
Имя
Павел
Отчество
Иван.
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Осеневская волость, Николо-Пенье
Ценз
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Источник
Приложение [№28] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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